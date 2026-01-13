A Unigel, uma das maiores empresas petroquímicas do país, confirmou o encerramento das atividades de sua unidade fabril localizada no bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos.

A planta é responsável pela produção de poliestireno, embalagens e componentes para o setor automotivo.

