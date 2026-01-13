A Unigel, uma das maiores empresas petroquímicas do país, confirmou o encerramento das atividades de sua unidade fabril localizada no bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos.
A planta é responsável pela produção de poliestireno, embalagens e componentes para o setor automotivo.
De acordo com o comunicado oficial emitido pela companhia, a estratégia prevê a concentração da produção na unidade do Guarujá, no litoral paulista.
A decisão reflete o momento desafiador do mercado internacional, que enfrenta uma retração severa, de acordo com a empresa.
Crise que motivou a decisão
A empresa justificou a medida apontando o cenário macroeconômico desfavorável.
"A decisão da companhia foi tomada no contexto do ciclo de baixa sem precedentes na indústria química global", afirmou a Unigel em nota.
A petroquímica ressaltou, ainda, que o processo está sendo conduzido com transparência. A direção já iniciou rodadas de diálogo com os colaboradores e os sindicatos da categoria, garantindo o "cumprimento integral da legislação trabalhista".
Destino dos trabalhadores
Apesar do anúncio, o futuro dos cerca de 40 funcionários da unidade joseense permanece indefinido.
Não foi detalhado pela empresa se haverá um plano de demissões em massa ou se existe a possibilidade de transferência desses profissionais para a planta do Guarujá.