15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ECONOMIA

Guaratinguetá substitui 3,4 mil lâmpadas convencionais por LED

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Mais de 1,1 mil famílias de Guaratinguetá podem substituir gratuitamente lâmpadas convencionais por modelos de LED até o dia 31 de janeiro.

As trocas visam reduzir o consumo de energia e aliviar o orçamento doméstico de famílias de baixa renda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A substituição pode representar redução de cerca de 10% no valor total da conta de luz, pois o uso da tecnologia LED garante economia em comparação às lâmpadas tradicionais.

A iniciativa é realizada pelos Agentes da Boa Energia, da EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba, e faz parte do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Equipes da distribuidora percorrerão as residências dos bairros Parque do Sol, Parque Residencial Beira Rio e Portal das Colinas para realizar as entregas.

Durante as visitas porta a porta, os técnicos estimam substituir um total de 3.435 lâmpadas.

Orientação e descontos

Além da troca física, as equipes orientarão os moradores sobre consumo consciente e facilitarão o acesso a programas sociais do Governo Federal como a tarifa e o desconto social:

  • Tarifa Social: Destinada a famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa com isenção no consumo de até 80 kWh.
  • Desconto Social: Voltado para quem possui renda entre meio e um salário mínimo por pessoa com benefícios no consumo de até 120 kWh.

Negociação

Na ocasião também são apresentadas oportunidades de negociação com condições diferenciadas e esclarecimentos sobre o pagamento de eventuais débitos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários