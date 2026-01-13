Mais de 1,1 mil famílias de Guaratinguetá podem substituir gratuitamente lâmpadas convencionais por modelos de LED até o dia 31 de janeiro.
As trocas visam reduzir o consumo de energia e aliviar o orçamento doméstico de famílias de baixa renda.
A substituição pode representar redução de cerca de 10% no valor total da conta de luz, pois o uso da tecnologia LED garante economia em comparação às lâmpadas tradicionais.
A iniciativa é realizada pelos Agentes da Boa Energia, da EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba, e faz parte do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica.
Equipes da distribuidora percorrerão as residências dos bairros Parque do Sol, Parque Residencial Beira Rio e Portal das Colinas para realizar as entregas.
Durante as visitas porta a porta, os técnicos estimam substituir um total de 3.435 lâmpadas.
Orientação e descontos
Além da troca física, as equipes orientarão os moradores sobre consumo consciente e facilitarão o acesso a programas sociais do Governo Federal como a tarifa e o desconto social:
- Tarifa Social: Destinada a famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa com isenção no consumo de até 80 kWh.
- Desconto Social: Voltado para quem possui renda entre meio e um salário mínimo por pessoa com benefícios no consumo de até 120 kWh.
Negociação
Na ocasião também são apresentadas oportunidades de negociação com condições diferenciadas e esclarecimentos sobre o pagamento de eventuais débitos.