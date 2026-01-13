Mais de 1,1 mil famílias de Guaratinguetá podem substituir gratuitamente lâmpadas convencionais por modelos de LED até o dia 31 de janeiro.

As trocas visam reduzir o consumo de energia e aliviar o orçamento doméstico de famílias de baixa renda.

