Dois jovens foram baleados na madrugada desta terça-feira (13) em Aparecida, no Vale do Paraíba. O crime aconteceu por volta da 1h30, na Rua José Murad, no bairro Vila Mariana, e o suspeito de efetuar os disparos está sendo procurado pela polícia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo Copom após relatos de tiros na via pública. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram as vítimas Juliano Marques da Silva Lourenço, de 26 anos, e Elder Max Silveira de Andrade, de 20 anos, caídas no local, ambas com ferimentos provocados por arma de fogo.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos. Juliano foi encaminhado à UPA de Guaratinguetá, enquanto Elder Max foi levado ao Pronto-Socorro de Aparecida. Até a última atualização desta reportagem, os dois permaneciam sob cuidados médicos.
No local, moradores que preferiram não se identificar informaram aos policiais que o autor dos disparos seria um homem conhecido como “Max”, morador da região. Durante as diligências, a polícia manteve contato com a mãe do suspeito, que teria confirmado a identidade do filho como autor da tentativa de homicídio.
O investigado foi identificado como Max Steven Simião de Oliveira, de 33 anos. Buscas foram realizadas na região, mas ele não foi localizado até o momento.
Durante a perícia no local do crime, foi apreendido um microtubo do tipo ependorf contendo pó branco semelhante à cocaína, próximo de onde as vítimas foram encontradas. A Polícia Científica, a autoridade policial de plantão e equipes da DIG/Homicídios de Guaratinguetá acompanharam a ocorrência.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil, que apura a motivação do crime e trabalha para localizar o suspeito.