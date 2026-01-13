Dois jovens foram baleados na madrugada desta terça-feira (13) em Aparecida, no Vale do Paraíba. O crime aconteceu por volta da 1h30, na Rua José Murad, no bairro Vila Mariana, e o suspeito de efetuar os disparos está sendo procurado pela polícia.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo Copom após relatos de tiros na via pública. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram as vítimas Juliano Marques da Silva Lourenço, de 26 anos, e Elder Max Silveira de Andrade, de 20 anos, caídas no local, ambas com ferimentos provocados por arma de fogo.