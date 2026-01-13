Um homem foi executado com disparos de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (13) em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu por volta das 3h30, na avenida Brasil, no bairro Engenheiro Neiva, e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após relatos de tiros na região. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída ao solo, com ferimentos provocados por arma de fogo. A área foi imediatamente isolada para o trabalho das equipes de emergência e da perícia.