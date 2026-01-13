Um homem foi executado com disparos de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (13) em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu por volta das 3h30, na avenida Brasil, no bairro Engenheiro Neiva, e é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após relatos de tiros na região. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída ao solo, com ferimentos provocados por arma de fogo. A área foi imediatamente isolada para o trabalho das equipes de emergência e da perícia.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a médica de plantão constatou o óbito no local. Segundo a avaliação preliminar, o homem foi atingido por dois tiros na nuca e um no tórax, o que indica execução.
A vítima não portava documentos e não foi identificada até o momento. Conforme informações repassadas por moradores da região, ninguém conhecia o homem, e a suspeita inicial é de que ele estivesse em situação de rua.
Nenhuma testemunha foi localizada para esclarecer a dinâmica do crime. Durante a perícia técnica, realizada pelo Instituto de Criminalística, foram recolhidos cinco estojos de munição, dois projéteis próximos ao corpo e um fragmento de projétil.
Uma mochila com roupas e produtos de higiene pessoal, que estava com a vítima, foi entregue aos agentes funerários. O caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Guaratinguetá, que busca identificar a vítima e apurar autoria e motivação do homicídio.