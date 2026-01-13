O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Sebastião tem 43 vagas de emprego abertas em diversos setores.

As oportunidades, distribuídas por todas as regiões do município, abrangem candidatos de diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp