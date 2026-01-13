15 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADE

São Sebastião oferece 43 vagas de emprego para início imediato

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Sebastião tem 43 vagas de emprego abertas em diversos setores.

As oportunidades, distribuídas por todas as regiões do município, abrangem candidatos de diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Os postos com maior demanda nesta semana são para as funções de auxiliar de serviços gerais, motorista, operador de caixa, repositor e vendedor, cada uma com três vagas disponíveis.

Há também oportunidades nos setores de hotelaria, serviços, alimentação e áreas técnicas.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade do PAT para realizar o cadastro. É necessário apresentar os seguintes documentos:

  • RG e CPF;
  • Carteira de Trabalho (física ou digital);
  • Currículo impresso e atualizado;
  • Comprovante de residência em São Sebastião.

 O PAT ressalta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas ao longo do dia.

A seleção final e a contratação são de responsabilidade exclusiva das empresas empregadoras.

Locais de atendimento:

PAT Região Central
 Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – Centro

PAT Costa Norte
 Rua do Parque, 4 – Canto do Mar
 (Dentro da Regional Costa Norte)

PAT Costa Sul
 Av. Walkir Vergani, 36 – Boiçucanga
 (Dentro da Regional Costa Sul)

Horário de atendimento:
 De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefones:
 (12) 3893-2477 | (12) 3893-2254 | (12) 3892-1600

WhatsApp:
 (12) 99211-6333

Todos os detalhes sobre as vagas podem ser consultados em:
 https://www.saosebastiao.sp.gov.br/pat/

O órgão é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (Sedes) da Prefeitura de São Sebastião.

