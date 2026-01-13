A Prefeitura de Caraguatatuba convocou 22 novos integrantes para a GCM (Guarda Civil Municipal) de 2ª classe, já com curso de formação concluído.

Os convocados, 20 homens e duas mulheres, devem dar início ao processo de incorporação efetiva até sexta-feira (16).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp