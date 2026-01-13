A Prefeitura de Caraguatatuba convocou 22 novos integrantes para a GCM (Guarda Civil Municipal) de 2ª classe, já com curso de formação concluído.
Os convocados, 20 homens e duas mulheres, devem dar início ao processo de incorporação efetiva até sexta-feira (16).
Aumento do efetivo nas ruas
Atualmente, o efetivo da corporação conta com 51 integrantes. Com a incorporação dos novos agentes, a GCM passará a contar com 73 guardas atuando diretamente nas ruas.
Esse reforço amplia possibilidades de ações estratégicas de segurança na cidade.
Tecnologia e integração
Além do patrulhamento físico, o trabalho da guarda é integrado ao COI (Centro de Operações de Inteligência), que utiliza tecnologia para identificar veículos roubados ou clonados e localizar pessoas procuradas pela Justiça.
A corporação também atua em constante apoio às forças estaduais e federais, como as Polícias Militar, Civil e Federal.
Convocação
Os aprovados no Concurso Público nº 01/2019, devem se apresentar para os trâmites administrativos na Divisão de Gestão de Recursos Humanos, no Centro, entre quarta-feira (14) e sexta-feira (16).
Os detalhes da convocação foram publicados na edição 1.777 do Diário Oficial Eletrônico do Município.
Os candidatos devem comparecer à rua Vital Brasil, nº 44, munidos da documentação necessária para assumir o cargo.