OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
SEGURANÇA PÚBLICA

GCM em Caraguatatuba recebe reforço de 22 novos guardas

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
GCM recebe 22 novos guardas em Caraguatatuba
GCM recebe 22 novos guardas em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou 22 novos integrantes para a GCM (Guarda Civil Municipal) de 2ª classe, já com curso de formação concluído.

 Os convocados, 20 homens e duas mulheres, devem dar início ao processo de incorporação efetiva até sexta-feira (16).

Aumento do efetivo nas ruas

Atualmente, o efetivo da corporação conta com 51 integrantes. Com a incorporação dos novos agentes, a GCM passará a contar com 73 guardas atuando diretamente nas ruas. 

Esse reforço amplia possibilidades de ações estratégicas de segurança na cidade.

Tecnologia e integração

Além do patrulhamento físico, o trabalho da guarda é integrado ao COI (Centro de Operações de Inteligência), que utiliza tecnologia para identificar veículos roubados ou clonados e localizar pessoas procuradas pela Justiça.

A corporação também atua em constante apoio às forças estaduais e federais, como as Polícias Militar, Civil e Federal.

Convocação

Os aprovados no Concurso Público nº 01/2019, devem se apresentar para os trâmites administrativos na Divisão de Gestão de Recursos Humanos, no Centro, entre quarta-feira (14) e sexta-feira (16).

Os detalhes da convocação foram publicados na edição 1.777 do Diário Oficial Eletrônico do Município.

Os candidatos devem comparecer à rua Vital Brasil, nº 44, munidos da documentação necessária para assumir o cargo.

