Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam o suspeito de ter matado a jovem de 19 anos em São José dos Campos, além de balear um rapaz de 20 anos. Segundo a PM, ele confessou o crime.

A vítima foi identificada como Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos. Ela foi morta a tiros após briga de trânsito em São José dos Campos, na noite de segunda-feira (12).