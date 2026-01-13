15 de janeiro de 2026
MUDANÇA CLIMÁTICA

Após calor intenso, Vale do Paraíba recebe frente fria e chuvas

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O início da semana foi marcado por calor extremo no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. São Sebastião registrou a maior temperatura da região com 41,1°C, enquanto Ubatuba (37,2°C) e Cachoeira Paulista (36,8°C) atingiram novos recordes anuais.

Em São José dos Campos, os termômetros do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) marcaram 35,6°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de "Onda de Calor" com grau de perigo. O alerta é motivado por temperaturas 5 °C acima da média por um período de três a cinco dias.

Risco de temporais e granizo

Segundo a Defesa Civil, o aquecimento intenso, aliado à umidade vinda da região Amazônica e do oceano, favorece pancadas de chuva fortes entre as tardes e as noites. As condições típicas de verão devem permanecer até quinta-feira (15).

O órgão reforça o risco de temporais isolados acompanhados de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo em todo o Vale e Litoral Norte.

Moradores de áreas vulneráveis devem manter atenção redobrada para transtornos imediatos causados pelo volume dessas chuvas localizadas.

Mudança no tempo e recomendações

A partir de sexta-feira (16), a passagem lenta de uma frente fria trará chuvas mais generalizadas e persistentes, encerrando o ciclo de calor extremo na região.

Até que a temperatura caia, as recomendações principais são a hidratação constante e evitar a exposição solar nos horários de pico.

Em casos de emergência, como quedas de árvores ou alagamentos, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

