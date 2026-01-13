O início da semana foi marcado por calor extremo no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. São Sebastião registrou a maior temperatura da região com 41,1°C, enquanto Ubatuba (37,2°C) e Cachoeira Paulista (36,8°C) atingiram novos recordes anuais.

Em São José dos Campos, os termômetros do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) marcaram 35,6°C.

