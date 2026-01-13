A Polícia Penal do Estado de São Paulo interceptou uma tentativa de entrada de entorpecentes no CDP (Centro de Detenção Provisória) “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira”, em Caraguatatuba.

Uma mulher que levava maconha na região íntima foi interceptada durante procedimentos de segurança durante a revista para entrada das visitas, no último domingo (11).

