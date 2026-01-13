A Polícia Penal do Estado de São Paulo interceptou uma tentativa de entrada de entorpecentes no CDP (Centro de Detenção Provisória) “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira”, em Caraguatatuba.
Uma mulher que levava maconha na região íntima foi interceptada durante procedimentos de segurança durante a revista para entrada das visitas, no último domingo (11).
Em revista por meio do sistema de escâner corporal, o equipamento indicou anormalidades na região íntima de uma mulher, companheira de um dos detentos da unidade.
Ao ser questionada pela servidora responsável pela inspeção, a visitante confessou o crime e retirou voluntariamente um invólucro que continha aproximadamente 52 gramas de maconha, 30 folhas de papel de seda e dois cigarros.
A suspeita foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia de Caraguatatuba para o registro do boletim de ocorrência.
Além das providências legais e criminais, a Secretaria da Administração Penitenciária suspendeu a mulher do rol de visitas, impedindo seu acesso a qualquer estabelecimento penal do estado.