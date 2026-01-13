O Esporte Clube Taubaté iniciou as inscrições para a seletiva de novos talentos das categorias de base voltada a atletas nascidos entre 2009 e 2015.

A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura via Fadat (Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté), busca formar as equipes do Sub-11 ao Sub-17 para a temporada 2026.

Como participar