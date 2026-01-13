15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
NOVOS TALENTOS

Esporte Clube Taubaté abre seletivas para as categorias de base

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Clube busca talentos nascidos entre 2009 e 2015
O Esporte Clube Taubaté iniciou as inscrições para a seletiva de novos talentos das categorias de base voltada a atletas nascidos entre 2009 e 2015.

A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura via Fadat (Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté),  busca formar as equipes do Sub-11 ao Sub-17 para a temporada 2026.

Como participar

Para participar, os interessados devem preencher antecipadamente o formulário online disponível no link https://forms.gle/oeuZGQkhewHZZgvM7.

Documentos

No dia dos testes é obrigatória a apresentação do RG original do atleta e do responsável, além de um atestado de aptidão física.

Caso não possuam o atestado, os responsáveis podem assinar uma autorização no local.

Os candidatos devem comparecer trajando material esportivo completo: chuteira, caneleira e garrafa de água individual.

Avaliações

Os testes foram divididos conforme o ano de nascimento dos atletas:

20 de janeiro (9h): Nascidos em 2009 e 2010.

21 de janeiro (9h): Nascidos em 2011.

22 de janeiro: Nascidos em 2012 (9h) e 2013 (14h).

23 de janeiro: Nascidos em 2014 (9h) e 2015 (14h).


As avaliações serão realizadas no campo do Nova América, que fica na rua Geraldo Bona, s/n, Vila São José (próximo à escola Dom Couto).

