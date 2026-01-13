Um policial militar de folga foi morto a tiros após uma briga na área externa de um beach club na Praia do Futuro, em Fortaleza, no domingo (11). Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Dois policiais militares suspeitos de envolvimento com o crime são investigados.

Câmeras de segurança flagraram o PM levando um tapa no rosto antes do crime. Nas imagens, o agente conversa com amigos e, depois, se direciona a um homem de camiseta preta, que dá um tapa no rosto da vítima.