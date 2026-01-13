Um policial militar de folga foi morto a tiros após uma briga na área externa de um beach club na Praia do Futuro, em Fortaleza, no domingo (11). Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Dois policiais militares suspeitos de envolvimento com o crime são investigados.
Câmeras de segurança flagraram o PM levando um tapa no rosto antes do crime. Nas imagens, o agente conversa com amigos e, depois, se direciona a um homem de camiseta preta, que dá um tapa no rosto da vítima.
Um terceiro homem, de blusa escura e boné, afasta o PM do agressor na sequência. Amigos do policial, identificado como o soldado Paulo Henrique de Lima Silva, de 37 anos, tentam apartar a confusão.
As imagens que circulam nas redes sociais não mostram o momento dos disparos, ocorridos após a discussão. Por isso, não é possível saber se alguns dos flagrados foi o responsável pela morte.
Dois policiais militares suspeitos envolvimento no crime foram identificados, se apresentaram na unidade especializada, mas não foram presos. Eles, que também estavam de folga no momento da ocorrência, prestaram depoimento e tiveram as armas apreendidas. As investigações prosseguem. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
* Com informações do portal UOL