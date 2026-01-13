15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

São José dos Campos tem 576 vagas de emprego disponíveis; Confira

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem 576 vagas de emprego abertas para diversos níveis de escolaridade e experiência profissional.

O setor de serviços lidera a oferta com 100 vagas para ajudantes de embalador, 100 para operadores de teleatendimento (20 exclusivas para PCD) e 90 para operadores de caixa em diferentes unidades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Há ainda vagas para o segmento operacional e técnico, construção civil, alimentação e outras.

Para o público PCD (Pesso com Deficiência), o PAT disponibiliza 21 vagas exclusivas, incluindo funções de auxiliar de limpeza, recepcionista e operador de produção.

Os interessados devem apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho na sede do PAT, na Praça Afonso Pena, nº 175, ou utilizar o aplicativo SINE Fácil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários