O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem 576 vagas de emprego abertas para diversos níveis de escolaridade e experiência profissional.
O setor de serviços lidera a oferta com 100 vagas para ajudantes de embalador, 100 para operadores de teleatendimento (20 exclusivas para PCD) e 90 para operadores de caixa em diferentes unidades.
Há ainda vagas para o segmento operacional e técnico, construção civil, alimentação e outras.
Para o público PCD (Pesso com Deficiência), o PAT disponibiliza 21 vagas exclusivas, incluindo funções de auxiliar de limpeza, recepcionista e operador de produção.
Os interessados devem apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho na sede do PAT, na Praça Afonso Pena, nº 175, ou utilizar o aplicativo SINE Fácil.