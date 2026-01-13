O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem 576 vagas de emprego abertas para diversos níveis de escolaridade e experiência profissional.

O setor de serviços lidera a oferta com 100 vagas para ajudantes de embalador, 100 para operadores de teleatendimento (20 exclusivas para PCD) e 90 para operadores de caixa em diferentes unidades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp