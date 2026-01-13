Um homem foi preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo no município de Aparecida. A prisão foi feita por policiais militares da companhia de Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite de domingo (11).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe policial interceptou o suspeito no estacionamento de um posto de combustíveis, localizado no km 69 da rodovia Presidente Dutra, onde ele se encontrava com uma motocicleta.
Durante os procedimentos de abordagem e busca pessoal, os policiais localizaram e apreenderam dois revólveres calibre .38, ambos municiados, que estavam em posse do suspeito.
Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça, sendo ratificada a prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.