PRISÃO

Homem é preso com duas armas em posto de combustíveis na Dutra

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Armas apreendidas pela Polícia Militar em Aparecida
Armas apreendidas pela Polícia Militar em Aparecida

Um homem foi preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo no município de Aparecida. A prisão foi feita por policiais militares da companhia de Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite de domingo (11).

A equipe policial interceptou o suspeito no estacionamento de um posto de combustíveis, localizado no km 69 da rodovia Presidente Dutra, onde ele se encontrava com uma motocicleta.

Durante os procedimentos de abordagem e busca pessoal, os policiais localizaram e apreenderam dois revólveres calibre .38, ambos municiados, que estavam em posse do suspeito.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça, sendo ratificada a prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

