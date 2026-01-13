Um homem foi preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo no município de Aparecida. A prisão foi feita por policiais militares da companhia de Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite de domingo (11).

A equipe policial interceptou o suspeito no estacionamento de um posto de combustíveis, localizado no km 69 da rodovia Presidente Dutra, onde ele se encontrava com uma motocicleta.