A Embraer, líder global no setor aeroespacial, está com um processo seletivo aberto para o preenchimento de 60 posições em São José dos Campos.

Há vagas para contratação efetiva e também para composição de banco de talentos com opções que variam entre o trabalho presencial e o modelo híbrido para funções administrativas e de tecnologia.

Destaques