Uma briga de trânsito em São José dos Campos terminou em tragédia na noite de segunda-feira (12), após uma perseguição que acabou com tiros no Jardim Bela Vista. Uma jovem de 19 anos morreu e o motociclista, de 20 anos, ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Municipal, na Vila Industrial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), a briga de trânsito em São José dos Campos teria começado nas imediações da avenida Nelson D’Ávila, na região central. A discussão evoluiu e, em seguida, houve perseguição até a área do Jardim Bela Vista, onde foram ouvidos diversos disparos.