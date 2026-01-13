Uma briga de trânsito em São José dos Campos terminou em tragédia na noite de segunda-feira (12), após uma perseguição que acabou com tiros no Jardim Bela Vista. Uma jovem de 19 anos morreu e o motociclista, de 20 anos, ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Municipal, na Vila Industrial.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), a briga de trânsito em São José dos Campos teria começado nas imediações da avenida Nelson D’Ávila, na região central. A discussão evoluiu e, em seguida, houve perseguição até a área do Jardim Bela Vista, onde foram ouvidos diversos disparos.
Quando a Polícia Militar chegou à rua Doutor Gaspar Resende, no Jardim Bela Vista, encontrou uma mulher caída no chão, já sem sinais vitais. Ela foi identificada como Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, passageira de uma moto. Perto da calçada, o motociclista, de 20 anos, estava consciente, mas ferido no abdômen por disparo de arma de fogo e perguntava insistentemente sobre a companheira.
O rapaz foi socorrido ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde permaneceu internado e deveria passar por procedimento cirúrgico, segundo o registro policial.
Uma testemunha – a esposa do atirador –, segundo o boletim de ocorrência, foi ouvida pelos policiais e relatou que a confusão começou como briga de trânsito em São José dos Campos perto do Habib’s, na avenida Nelson D’Ávila. Ainda segundo o relato, a discussão verbal seguiu até a residência. Após a chegada, a testemunha disse ter ouvido os disparos, mas afirmou não ter presenciado quem atirou.
Suspeito
O boletim também informa que o suspeito teria feito contato por telefone, lamentado o ocorrido, confessado os disparos e alegado legítima defesa.
O suspeito, de 26 anos, foi capturado pela Polícia Militar e levado à CPJ, onde a ocorrência foi apresentada como flagrante. O caso foi registrado como homicídio consumado, homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo. A arma supostamente usada no crime não foi localizada até a finalização do boletim, segundo a Polícia Civil.
A Polícia Civil acionou perícia e equipes especializadas para atender a ocorrência. A investigação segue para esclarecer a dinâmica dos tiros, a motivação e a responsabilidade criminal no caso da briga de trânsito em São José dos Campos.
O suspeito permaneceu preso e deve passar por audiência de custódia, etapa em que o Judiciário avalia a legalidade da prisão e as condições em que ela ocorreu.