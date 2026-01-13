15 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Freira de 76 anos morre atropelada ao tentar atravessar estrada

Por Da Redação | Araguari (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Freira de 76 anos morre atropelada ao tentar atravessar estrada
Freira de 76 anos morre atropelada ao tentar atravessar estrada

Uma freira de 76 anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta na manhã de domingo (11). A vítima foi identificada como irmã Nehida Inez Stürmer e não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu na BR-050, em Araguari, por volta das 9h20, no km 6 da rodovia. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a religiosa atravessava a pista quando foi atingida por uma motocicleta que seguia no sentido Catalão–Araguari, em direção a um restaurante às margens da estrada.

Com o impacto, a freira morreu ainda no local. O motociclista, de 44 anos, sofreu ferimentos graves. Ele recebeu atendimento da equipe de resgate da concessionária Ecovias Minas Goiás e foi encaminhado para um hospital da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do atropelamento. Durante os trabalhos, a PRF controlou o tráfego, o que causou lentidão temporária no trecho.

Após a conclusão dos procedimentos, o corpo da religiosa foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas.

Irmã Nehida Inez Stürmer integrava a Congregação das Filhas do Amor Divino, com sede no Rio Grande do Sul. Em nota, a congregação lamentou a morte e destacou os 52 anos dedicados à vida religiosa, marcados pela fé e pelo serviço.

Segundo a comunidade religiosa, o corpo será levado para Cerro Largo (RS), onde ocorrerão o velório, na Capela Anunciação, no Convento Nossa Senhora da Anunciação, e o sepultamento, no Cemitério Anunciação.