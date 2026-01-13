Uma freira de 76 anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta na manhã de domingo (11). A vítima foi identificada como irmã Nehida Inez Stürmer e não resistiu aos ferimentos.
O acidente ocorreu na BR-050, em Araguari, por volta das 9h20, no km 6 da rodovia. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a religiosa atravessava a pista quando foi atingida por uma motocicleta que seguia no sentido Catalão–Araguari, em direção a um restaurante às margens da estrada.
Com o impacto, a freira morreu ainda no local. O motociclista, de 44 anos, sofreu ferimentos graves. Ele recebeu atendimento da equipe de resgate da concessionária Ecovias Minas Goiás e foi encaminhado para um hospital da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do atropelamento. Durante os trabalhos, a PRF controlou o tráfego, o que causou lentidão temporária no trecho.
Após a conclusão dos procedimentos, o corpo da religiosa foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas.
Irmã Nehida Inez Stürmer integrava a Congregação das Filhas do Amor Divino, com sede no Rio Grande do Sul. Em nota, a congregação lamentou a morte e destacou os 52 anos dedicados à vida religiosa, marcados pela fé e pelo serviço.
Segundo a comunidade religiosa, o corpo será levado para Cerro Largo (RS), onde ocorrerão o velório, na Capela Anunciação, no Convento Nossa Senhora da Anunciação, e o sepultamento, no Cemitério Anunciação.