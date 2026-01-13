Uma freira de 76 anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta na manhã de domingo (11). A vítima foi identificada como irmã Nehida Inez Stürmer e não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu na BR-050, em Araguari, por volta das 9h20, no km 6 da rodovia. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a religiosa atravessava a pista quando foi atingida por uma motocicleta que seguia no sentido Catalão–Araguari, em direção a um restaurante às margens da estrada.