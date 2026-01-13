O corpo de uma médica anestesiologista de 32 anos foi encontrado dentro de um freezer de uma loja no dia 14 de dezembro. A vítima, identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, deixa dois filhos e foi localizada após funcionários acionarem as autoridades.
O caso ocorreu em uma unidade da rede Dollar Tree, em Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Polícia de Miami-Dade, a médica havia entrado no estabelecimento na noite anterior, mas não realizou compras.
As investigações iniciais indicam que Helen acessou uma área restrita aos funcionários, onde fica o freezer, e não chegou a sair do local. Até o momento, a polícia informou que não há indícios de crime ou sinais de que ela tenha sido forçada a entrar no equipamento.
Apesar disso, o caso segue sob apuração. As autoridades tentam esclarecer como a médica conseguiu acesso à área interna da loja e de que forma acabou presa dentro do freezer.
Helen Massiell Garay Sánchez era natural da Nicarágua e atuava como anestesiologista, com especialização em cardiopatias congênitas. Familiares relataram que ela trabalhava intensamente para sustentar os filhos, que vivem no país de origem.
Uma campanha de arrecadação foi criada na plataforma GoFundMe para custear o traslado do corpo à Nicarágua e as despesas do funeral. Em mensagem divulgada pela família, Helen foi descrita como uma mãe dedicada e uma profissional que levou “esperança e cura a inúmeras crianças e famílias”.