O corpo de uma médica anestesiologista de 32 anos foi encontrado dentro de um freezer de uma loja no dia 14 de dezembro. A vítima, identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, deixa dois filhos e foi localizada após funcionários acionarem as autoridades.

O caso ocorreu em uma unidade da rede Dollar Tree, em Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Polícia de Miami-Dade, a médica havia entrado no estabelecimento na noite anterior, mas não realizou compras.