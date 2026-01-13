O São José recebe o Grêmio Prudente na noite desta quarta-feira (14), a partir das 20h30, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela segunda rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026. A partida terá transmissão no YouTube Paulistão, YouTube Ulisses TV e Youtube Metrópoles.
No entanto, mesmo sendo o primeiro jogo diante da torcida no ano, o time já entra em campo pressionado. Isso porque os comandados do técnico Marcelo Marelli perderam por 1 a 0 para o Linense na manhã de domingo (11), em uma atuação longe de empolgar.
E, com a promessa da SAF de montar um time forte para brigar pelo acesso, a expectativa é de uma recuperação. Até porque serão dois jogos consecutivos em casa, já que no sábado (17), receberá o Juventus, a partir das 19h.
Com pouco tempo de preparação entre um jogo e outro, até por conta da longa viagem do final de semana, Marelli não terá como fazer grandes mudanças e deverá manter o mesmo time que perdeu em Lins.
Mas, já sabe que terá um adversário forte pela frente e que, na estreia, empatou em casa por 1 a 1 contra o Ituano, um dos times de maior investimento no campeonato.
Nesta primeira fase, cada time tem 15 jogos pela frente, onde os oito primeiros se classificam para os dois quadrangulares. E os dois últimos serão rebaixados para a Série A-3 de 2027.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo e Carlos Henrique; Jeferson Lima, Danilo Fidélis e Michael Paulista; Riquelmi, Rodrigo Carioca e Clessione. Técnico: Marcelo Marelli.
Grêmio Prudente
João Paulo; Felipe Albuquerque, Uchôa, Igor Ribeiro e Fredson; Derick, Kaio Cristian e Rafinha; Jonatan Carlos, Everton Kanela e Anderson Ligeiro. Técnico: Rogério Corrêa
Árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstmam. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026.