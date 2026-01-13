O São José recebe o Grêmio Prudente na noite desta quarta-feira (14), a partir das 20h30, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela segunda rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026. A partida terá transmissão no YouTube Paulistão, YouTube Ulisses TV e Youtube Metrópoles.

No entanto, mesmo sendo o primeiro jogo diante da torcida no ano, o time já entra em campo pressionado. Isso porque os comandados do técnico Marcelo Marelli perderam por 1 a 0 para o Linense na manhã de domingo (11), em uma atuação longe de empolgar.