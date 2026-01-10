A folia já tem data marcada! No dia 7 de fevereiro, a Escola Monteiro Lobato, em São José dos Campos entra no clima de festa com mais uma edição do já querido Bloco do Lobatinho, evento que faz parte das comemorações pelos 56 anos da instituição e que conquistou espaço cativo no calendário escolar.

O encontro será na Praça Ulisses Guimarães, no bairro Aquarius, com concentração a partir das 9h e saída do bloco às 10h. Aberto ao público, o convite se estende a alunos, famílias, ex-alunos e toda a comunidade, em uma manhã pensada para celebrar, sorrir e compartilhar bons momentos.