A folia já tem data marcada! No dia 7 de fevereiro, a Escola Monteiro Lobato, em São José dos Campos entra no clima de festa com mais uma edição do já querido Bloco do Lobatinho, evento que faz parte das comemorações pelos 56 anos da instituição e que conquistou espaço cativo no calendário escolar.
O encontro será na Praça Ulisses Guimarães, no bairro Aquarius, com concentração a partir das 9h e saída do bloco às 10h. Aberto ao público, o convite se estende a alunos, famílias, ex-alunos e toda a comunidade, em uma manhã pensada para celebrar, sorrir e compartilhar bons momentos.
Em sua terceira edição, o Bloco do Lobatinho promete espalhar cores, música e muita alegria pelas ruas, reforçando a conexão da escola com o bairro e valorizando a infância de maneira leve, afetiva e cheia de significado. “O Bloco do Lobatinho representa muito mais do que uma comemoração. É um momento de encontro com as famílias e com a comunidade, celebrando a nossa história, a infância e os valores que fazem parte da Escola Monteiro Lobato há 56 anos”, afirma Letícia Ricci, mantenedora da escola.
A ação integra a programação especial pelos 56 anos da Escola Monteiro Lobato, referência na formação de crianças e jovens, sempre com olhar atento ao acolhimento, aos valores humanos e ao desenvolvimento integral. Uma festa que traduz, em forma de alegria, a história construída ao longo de décadas.
Segundo a direção da escola, a iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos, que estará presente com fiscalização de trânsito e toda a estrutura necessária para a realização do evento na praça, incluindo carro alegórico de pequeno porte, banheiros químicos e suporte operacional, garantindo segurança e conforto aos participantes.