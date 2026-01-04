Um incêndio atingiu uma residência na manhã deste domingo (4), em Paraibuna.
O Corpo de Bombeiros de São José dos Campos foi acionado por volta das 8h50 para combater as chamas em um imóvel na rua das Jacutingas.
De acordo com a corporação, o fogo se restringiu a um quarto da casa, atingindo especificamente uma cama e um colchão.
A equipe conseguiu extinguir as chamas rapidamente, deixando o local em segurança sob a responsabilidade do proprietário.
Não houve feridos e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.