Um incêndio atingiu uma residência na manhã deste domingo (4), em Paraibuna.

O Corpo de Bombeiros de São José dos Campos foi acionado por volta das 8h50 para combater as chamas em um imóvel na rua das Jacutingas.

