A Prefeitura de Campos do Jordão divulgou nota em que manifesta repúdio aos preços abusivos cobrados em estacionamentos no Centro Turístico da cidade, após série de reclamações de moradores e turistas nos últimos dias. Segundo os relatos recebidos pela administração, há cobranças consideradas excessivas, com valores que chegam a R$ 150.

Na manifestação oficial, a Prefeitura afirma que os preços abusivos em estacionamentos vão contra princípios de razoabilidade e transparência, além de comprometerem a experiência de quem vive e visita Campos do Jordão.