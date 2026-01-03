A Prefeitura de Campos do Jordão divulgou nota em que manifesta repúdio aos preços abusivos cobrados em estacionamentos no Centro Turístico da cidade, após série de reclamações de moradores e turistas nos últimos dias. Segundo os relatos recebidos pela administração, há cobranças consideradas excessivas, com valores que chegam a R$ 150.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na manifestação oficial, a Prefeitura afirma que os preços abusivos em estacionamentos vão contra princípios de razoabilidade e transparência, além de comprometerem a experiência de quem vive e visita Campos do Jordão.
A administração municipal também destaca que a prática afeta a imagem do município e pode impactar o comércio local, em uma cidade que é um dos principais destinos turísticos do país.
De acordo com a nota, os órgãos competentes serão acionados para apurar os fatos e, se necessário, aplicar medidas e sanções previstas na legislação, incluindo dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, no contexto de preços abusivos em estacionamentos.
Além da apuração, a Prefeitura informou que iniciará diálogo com a Associação Comercial, o Conselho Municipal de Turismo e outras entidades representativas para fortalecer um posicionamento institucional contra preços abusivos em estacionamentos e buscar soluções conjuntas para garantir valores considerados justos e compatíveis com a vocação turística da cidade.
Em meio às reclamações sobre preços abusivos em estacionamentos, a recomendação ao motorista é redobrar a atenção antes de deixar o veículo: confirmar valores e regras de cobrança, verificar se existe tabela visível, guardar comprovantes e registrar evidências (como fotos do local e da tabela).
Em caso de suspeita de abuso, o consumidor pode procurar orientação em órgãos de defesa do consumidor e registrar reclamação formal.