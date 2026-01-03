O movimento na rodovia Presidente Dutra é intenso na tarde deste sábado (3) entre Aparecida e Guaratinguetá, em razão da entrada de veículos em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.
De acordo com o site da concessionária RioSP, há tráfego intenso do km 54 até o km 71, na pista sentido São Paulo, com lentidão e tráfego intenso em Aparecida na pista expressa.
Também há trânsito carregado na pista expressa no sentido Rio de Janeiro, em especial no acesso a Aparecida, cidade que recebe um grande público de visitantes neste sábado. "Cidade está lotada", disse um morador.
Em situações de trânsito carregado, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) fecha o acesso a Aparecida no km 71, na pista sentido São Paulo. Neste caso, o motorista tem que pegar o acesso no km 74.