O movimento na rodovia Presidente Dutra é intenso na tarde deste sábado (3) entre Aparecida e Guaratinguetá, em razão da entrada de veículos em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

De acordo com o site da concessionária RioSP, há tráfego intenso do km 54 até o km 71, na pista sentido São Paulo, com lentidão e tráfego intenso em Aparecida na pista expressa.