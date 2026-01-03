O comerciante Robesiano Santana Carvalho, de 44 anos, conhecido como Pequi, foi encontrado com vida após estar desaparecido desde 20 de dezembro de 2025, em São José dos Campos. Desde então, familiares e amigos viviam dias de angústia atrás de informações sobre o paradeiro dele.

“Encontrado. Está bem na medida do possível. Segue aos cuidados da família”, diz postagem publicada nas redes sociais neste sábado (3). Detalhes sobre o encontro do comerciante não foram divulgados.