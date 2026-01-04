04 de janeiro de 2026
FOGO

Incêndio em terreno mobiliza bombeiros em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um incêndio em um terreno baldio na avenida Galdêncio Martins Neto, bairro Dom Pedro I, em São José dos Campos, mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (4).

Houve o acionamento por volta das 08h30 para controle das chamas que consumiram aproximadamente 4 m² dessa área que é normalmente usada para separação de materiais recicláveis, porém sem acúmulo de material no momento da ocorrência.

Foram usados 500 litros de água para extinção do fogo. O local foi deixado em segurança e não houve feridos.

