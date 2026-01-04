Com dois gols de pênalti, o Taubaté venceu o Estrela de Março por 2 a 0, na manhã deste domingo (4), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026.
Assim, o Burrinho da Central, do técnico Diego Paulista, soma os três primeiros pontos no torneio e dá um passo importante para tentar a vaga entre os dois primeiros do grupo 22. Em seguida, às 11h, o Botafogo (RJ) encara o Águia de Marabá, no outro jogo do dia.
Na próxima rodada, o time da região encara o Botafogo na quarta-feira (7), a partir das 19h15, no Joaquinzão. Em seguida, às 21h30, o Estrela de Março encara o Águia de Marabá.
O jogo
Em campo, o Taubaté, com apoio da torcida, tratou de ir para cima nos primeiros minutos. E a primeira finalização veio com Arthur, aos 6min, mas a bola foi à esquerda, sem tanto perigo.
Já o time baiano tinha a clara intenção de explorar os contra-ataques e aproveitar os espaços livres. Mas, não tinha tanta objetividade e o Burrinho foi crescendo em campo.
Aos 14min, Ygor foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o Taubaté. Na cobrança, Caio Matheus bateu no canto direito, forte, e fez 1 a 0.
O gol deu a tranquilidade que o Burrinho precisava para controlar melhor o jogo. E quase ampliou logo em seguida, em finalização que levou perigo.
Mas, o Estrela de Março acordou no jogo e quase empatou aos 26min. Em sobra dentro da área, Raí encheu o pé e acertou o travessão.
E, na parte final do primeiro tempo, o Taubaté recuou muito e passou a tomar pressão dos visitantes. Mas, conseguiu segurar a vantagem até o intervalo.
No segundo tempo, o time da região voltou mais cauteloso e deu o campo para o Estrela de Março jogar. Assim, a ideia era apostar nos contra-ataques e nos espaços deixados pelos visitantes.
Mas, até por conta do forte calor no Joaquinzão, o jogo caiu tecnicamente. E as chances reais de gol ficaram mais escassas.
Contudo, logo depois da parada técnica, aos 25min, Ratão foi derrubado na área, após lambança na saída de bola do goleiro. O árbitro marcou pênalti e Caio Matheus bateu de novo no canto esquerdo, agora rasteiro, e fez 2 a 0.
Em seguida, outra boa chance do Burrinho, em rápido contra-ataque. No lance, Ratão chutou forte e o goleiro do Estrela de Março fez grande defesa. Depois disso, pouca coisa aconteceu, os visitantes não tiveram forças para reagir e o Taubaté, cirúrgico, administrou bem a vitória em casa.
Grupo 22
4 de janeiro 8h45 Taubaté 2x0 Estrela de Março-BA
4 de janeiro 11h Botafogo x Águia de Marabá-PA
7 de janeiro 19h15 Taubaté x Águia de Marabá-PA
7 de janeiro 21h30 Estrela de Março-BA x Botafogo
10 de janeiro 16h45 Águia de Marabá (PA) x Estrela de Março (BA)
10 de janeiro 19h Taubaté x Botafogo