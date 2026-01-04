O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) confirmou o planejamento para um grande ciclo de leilões ao longo de 2026.
A projeção é que cerca de 100 mil veículos sejam disponibilizados em todo o Estado, com os primeiros certames já programados para este bimestre.
Nova estratégia
A nova estratégia busca acelerar a destinação mais ágil de veículos apreendidos.
Com o modelo atualizado, o órgão passa a adotar prazos rigorosos:
- Preparação: Veículos podem ser leiloados a partir do 61º dia de recolhimento;
- Conclusão: Expectativa de finalização média do processo até o 80º dia;
- Entrega: Arrematantes devem receber os veículos desembaraçados em menos de dez dias.
A mudança deve trazer maior segurança jurídica e evitar que os bens percam valor comercial devido ao tempo excessivo nos pátios.
Concessão e Investimentos
A ampliação dos leilões ocorre paralelamente ao projeto de concessão de pátios estruturado pela SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos).
O plano divide as 645 cidades paulistas em sete lotes regionais, com investimento estimado de R$ 555 milhões.
A nova gestão, que terá contrato de 26 anos, será responsável pela guarda, custódia e preparação dos veículos para os pregões.
O objetivo é padronizar os procedimentos e garantir total transparência em todas as etapas, desde a remoção até a restituição ou venda do veículo.