O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) confirmou o planejamento para um grande ciclo de leilões ao longo de 2026.

A projeção é que cerca de 100 mil veículos sejam disponibilizados em todo o Estado, com os primeiros certames já programados para este bimestre.

Nova estratégia