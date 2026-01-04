04 de janeiro de 2026
NOVA ESTRATÉGIA

Detran-SP anuncia leilão de 100 mil veículos para o ano de 2026

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Agência SP
Divulgação/Agência SP
100 mil veículos serão leiloados e entregues em até dez dias
100 mil veículos serão leiloados e entregues em até dez dias

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) confirmou o planejamento para um grande ciclo de leilões ao longo de 2026.

A projeção é que cerca de 100 mil veículos sejam disponibilizados em todo o Estado, com os primeiros certames já programados para este bimestre.

Nova estratégia

A nova estratégia busca acelerar a destinação mais ágil de veículos apreendidos.

Com o modelo atualizado, o órgão passa a adotar prazos rigorosos:

  • Preparação: Veículos podem ser leiloados a partir do 61º dia de recolhimento;
  • Conclusão: Expectativa de finalização média do processo até o 80º dia;
  • Entrega: Arrematantes devem receber os veículos desembaraçados em menos de dez dias.

A mudança deve trazer maior segurança jurídica e evitar que os bens percam valor comercial devido ao tempo excessivo nos pátios.

Concessão e Investimentos

A ampliação dos leilões ocorre paralelamente ao projeto de concessão de pátios estruturado pela SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos).

O plano divide as 645 cidades paulistas em sete lotes regionais, com investimento estimado de R$ 555 milhões.

A nova gestão, que terá contrato de 26 anos, será responsável pela guarda, custódia e preparação dos veículos para os pregões.

O objetivo é padronizar os procedimentos e garantir total transparência em todas as etapas, desde a remoção até a restituição ou venda do veículo.

