SAÚDE DO IDOSO

Ministério da Saúde lança nova Caderneta da Pessoa Idosa 2026

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Nova caderneta estará disponível em PDF ou pelo app Meu SUS Digital
O Ministério da Saúde lançou a versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa, com o objetivo de tornar o documento mais didático e acessível para os mais de 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais.

A nova edição traz linguagem simplificada e informações sobre saúde mental, prevenção de violência, cuidados paliativos e seguridade social.

Novidades 

A reestruturação do documento visa fortalecer o elo entre idosos, familiares e equipes de saúde.

Entre as principais atualizações destacam-se:

  • Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20): Permite avaliar condições de fragilidade e necessidades específicas;
  • Acessibilidade: Conteúdos com fontes maiores, ilustrações e QR Codes para materiais complementares;
  • Registro Clínico: Espaço para organização de consultas, vacinas, medicamentos e exames.

Disponibilidade

O material já pode ser acessado em formato digital no portal do Ministério da Saúde.

Ainda em 2026, o documento estará disponível no aplicativo Meu SUS Digital e terá uma versão física distribuída em todo o território nacional.

A iniciativa integra a estratégia Saúde Brasil 360°, que organiza o ciclo de cuidado no SUS (Sistema Único de Saúde).

