O Ministério da Saúde lançou a versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa, com o objetivo de tornar o documento mais didático e acessível para os mais de 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais.

A nova edição traz linguagem simplificada e informações sobre saúde mental, prevenção de violência, cuidados paliativos e seguridade social.

Novidades