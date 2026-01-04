O Ministério da Saúde lançou a versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa, com o objetivo de tornar o documento mais didático e acessível para os mais de 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais.
A nova edição traz linguagem simplificada e informações sobre saúde mental, prevenção de violência, cuidados paliativos e seguridade social.
Novidades
A reestruturação do documento visa fortalecer o elo entre idosos, familiares e equipes de saúde.
Entre as principais atualizações destacam-se:
- Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20): Permite avaliar condições de fragilidade e necessidades específicas;
- Acessibilidade: Conteúdos com fontes maiores, ilustrações e QR Codes para materiais complementares;
- Registro Clínico: Espaço para organização de consultas, vacinas, medicamentos e exames.
Disponibilidade
O material já pode ser acessado em formato digital no portal do Ministério da Saúde.
Ainda em 2026, o documento estará disponível no aplicativo Meu SUS Digital e terá uma versão física distribuída em todo o território nacional.
A iniciativa integra a estratégia Saúde Brasil 360°, que organiza o ciclo de cuidado no SUS (Sistema Único de Saúde).