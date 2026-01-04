04 de janeiro de 2026
Concurso Sefaz SP tem inscrições até dia 9; salário de R$ 21 mil

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Termina na próxima sexta-feira (9) o prazo de inscrição para o concurso da Sefaz (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo).

O certame é um dos mais aguardados da área fiscal, oferecendo 200 vagas imediatas para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, com salário inicial de R$ 21 mil.

As provas acontecerão em diversas cidades, incluindo São José dos Campos

Carreira

A carreira de auditor fiscal da Sefaz SP exige nível superior completo e é reconhecida por uma das remunerações mais atrativas do serviço público estadual.

Hoje, a remuneração inicial é de  R$ 21.177,10.

O concurso atual oferece oportunidade de atuação em duas áreas: gestão tributária e tecnologia da informação e comunicação.

Datas e Provas

Interessados podem realizar inscrição no site da FCC (Fundação Carlos Chagas) até o dia 9 de janeiro, mediante pagamento da taxa de R$ 170.

As avaliações estão marcadas para dois dias: 28 de fevereiro e 01 de março de 2026.

Oportunidade

Este é o primeiro grande certame do ano e representa uma grande oportunidade para quem busca estabilidade no serviço público e alta remuneração.

Clique aqui para conferir o edital com todas as informações.

