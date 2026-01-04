Termina na próxima sexta-feira (9) o prazo de inscrição para o concurso da Sefaz (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo).

O certame é um dos mais aguardados da área fiscal, oferecendo 200 vagas imediatas para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, com salário inicial de R$ 21 mil.

