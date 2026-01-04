O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um estabelecimento comercial localizado na rua Valério Francisco, em Aparecida, na manhã deste domingo (4).

O chamado ocorreu às 6h28 e mobilizou as equipes de prontidão da cidade para evitar que o fogo se alastrasse.

