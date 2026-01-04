O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um estabelecimento comercial localizado na rua Valério Francisco, em Aparecida, na manhã deste domingo (4).
O chamado ocorreu às 6h28 e mobilizou as equipes de prontidão da cidade para evitar que o fogo se alastrasse.
O fogo atingiu um depósito de materiais eletrônicos de aproximadamente 50 m² (número 159), situado ao lado de uma loja do mesmo segmento (número 161).
Apesar da intensidade das chamas no local, os bombeiros confirmaram que não houve vítimas.
A guarnição conseguiu extinguir o incêndio, protegendo os imóveis vizinhos.
No momento, as equipes permanecem no endereço realizando o rescaldo, etapa que consiste em revirar os materiais para eliminar focos remanescentes de calor e garantir a segurança total da área.
Ainda não foi possível identificar a causa do incidente. A estrutura do local deve passar por perícia técnica para verificar possíveis danos à edificação.