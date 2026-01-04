04 de janeiro de 2026
INCÊNDIO

AGORA: Incêndio atinge depósito de eletrônicos em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ocorrência em fase de rescaldo na rua Valério Francisco
Ocorrência em fase de rescaldo na rua Valério Francisco

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um estabelecimento comercial localizado na rua Valério Francisco, em Aparecida, na manhã deste domingo (4).

O chamado ocorreu às 6h28 e mobilizou as equipes de prontidão da cidade para evitar que o fogo se alastrasse.

O fogo atingiu um depósito de materiais eletrônicos de aproximadamente 50 m² (número 159), situado ao lado de uma loja do mesmo segmento (número 161).

Apesar da intensidade das chamas no local, os bombeiros confirmaram que não houve vítimas.

A guarnição conseguiu extinguir o incêndio, protegendo os imóveis vizinhos.

No momento, as equipes permanecem no endereço realizando o rescaldo, etapa que consiste em revirar os materiais para eliminar focos remanescentes de calor e garantir a segurança total da área.

Ainda não foi possível identificar a causa do incidente. A estrutura do local deve passar por perícia técnica para verificar possíveis danos à edificação.

