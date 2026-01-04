A empresa multinacional Ambev abriu um processo seletivo para sua unidade industrial em Jacareí com oportunidades de trabalho que contemplam diversos níveis de atuação.
Há vagas para primeiro emprego e também para cargos que exigem especialização técnica.
Oportunidades
As vagas disponíveis na unidade estão distribuídas em três categorias:
- Aprendizagem: Destinada a jovens em início de carreira;
-
Produção: Para operação direta da unidade industrial;
-
Especialistas: Voltada para profissionais com formação técnica ou experiência consolidada no setor.
Como se Candidatar
Os interessados devem consultar os requisitos específicos de cada cargo e realizar o envio do currículo por meio do portal de recrutamento da companhia:
-
Site oficial:
ambev.gupy.io