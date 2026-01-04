04 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADE

Ambev abre vagas de emprego em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
A empresa multinacional Ambev abriu um processo seletivo para sua unidade industrial em Jacareí com oportunidades de trabalho que contemplam diversos níveis de atuação.

Há vagas para primeiro emprego e também para cargos que exigem especialização técnica.

Oportunidades

As vagas disponíveis na unidade estão distribuídas em três categorias:

  • Aprendizagem: Destinada a jovens em início de carreira;

  • Produção: Para operação direta da unidade industrial;

  • Especialistas: Voltada para profissionais com formação técnica ou experiência consolidada no setor.

Como se Candidatar

Os interessados devem consultar os requisitos específicos de cada cargo e realizar o envio do currículo por meio do portal de recrutamento da companhia:

