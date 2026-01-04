04 de janeiro de 2026
Bombeiros de Ilhabela resgatam grávida após queda em cachoeira

Por Da redação | Ilhabela
Cachoeira do Viveiro em Ilhabela
Cachoeira do Viveiro em Ilhabela

O Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi mobilizado para atender uma ocorrência de queda de uma gestante na Cachoeira do Viveiro, que fica na rua José Bonifácio, no bairro Água Branca.

A vítima, uma mulher de 28 anos, grávida de 35 semanas, sofreu a queda enquanto se deslocava pelo local.

O acesso da equipe de resgate foi possível com o uso de uma caminhonete 4x4 devido às condições do terreno.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de estabilização da mulher ainda no local do acidente e a retiraram com segurança da área da cachoeira.

Ela foi conduzida ao Hospital Municipal de Ilhabela para avaliação médica e cuidados especializados.

