04 de janeiro de 2026
FOGO

Bombeiros combatem incêndio em casa abandonada em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Imóvel abandonado pega fogo em Cruzeiro
Imóvel abandonado pega fogo em Cruzeiro

Um incêndio acometeu um imóvel abandonado na avenida Jorge Tibiriçá, no município de Cruzeiro, na tarde de sábado (3). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h40 para atendimento.

Segundo relatos de moradores vizinhos, o imóvel é frequentemente utilizado como abrigo por pessoas que vivem em área livre.

A equipe realizou a entrada forçada com segurança e iniciou o combate direto às chamas, evitando que o fogo se alastrasse.

Os danos ficaram restritos a um cômodo de aproximadamente 20 m² e parte da estrutura do telhado.

Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

