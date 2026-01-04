Um incêndio acometeu um imóvel abandonado na avenida Jorge Tibiriçá, no município de Cruzeiro, na tarde de sábado (3). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h40 para atendimento.

Segundo relatos de moradores vizinhos, o imóvel é frequentemente utilizado como abrigo por pessoas que vivem em área livre.