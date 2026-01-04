Um incêndio acometeu um imóvel abandonado na avenida Jorge Tibiriçá, no município de Cruzeiro, na tarde de sábado (3). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h40 para atendimento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo relatos de moradores vizinhos, o imóvel é frequentemente utilizado como abrigo por pessoas que vivem em área livre.
A equipe realizou a entrada forçada com segurança e iniciou o combate direto às chamas, evitando que o fogo se alastrasse.
Os danos ficaram restritos a um cômodo de aproximadamente 20 m² e parte da estrutura do telhado.
Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.