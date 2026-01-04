04 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RESGATE

Bombeiros resgatam mulher ferida em Cachoeira em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Resgate em área de díficil acesso
Resgate em área de díficil acesso

Uma mulher de 42 anos precisou de socorro após sofrer uma lesão no pé em uma área remota na região da Cachoeira de Boiçucanga, na tarde deste sábado (3). O Corpo de Bombeiros de São Sebastião foi acionado por volta das 16h55 para o resgate e atendimento à vítima.

O local é uma trilha longa e de difícil acesso, o que exigiu esforço físico e técnico da equipe de salvamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após os primeiros socorros, a mulher foi transportada pelos militares até o ponto onde a viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) aguardava para encaminhamento ao hospital.

Não há informações adicionais sobre o estado de saúde dela.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários