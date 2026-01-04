Uma mulher de 42 anos precisou de socorro após sofrer uma lesão no pé em uma área remota na região da Cachoeira de Boiçucanga, na tarde deste sábado (3). O Corpo de Bombeiros de São Sebastião foi acionado por volta das 16h55 para o resgate e atendimento à vítima.

O local é uma trilha longa e de difícil acesso, o que exigiu esforço físico e técnico da equipe de salvamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp