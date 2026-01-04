Uma mulher de 42 anos precisou de socorro após sofrer uma lesão no pé em uma área remota na região da Cachoeira de Boiçucanga, na tarde deste sábado (3). O Corpo de Bombeiros de São Sebastião foi acionado por volta das 16h55 para o resgate e atendimento à vítima.
O local é uma trilha longa e de difícil acesso, o que exigiu esforço físico e técnico da equipe de salvamento.
Após os primeiros socorros, a mulher foi transportada pelos militares até o ponto onde a viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) aguardava para encaminhamento ao hospital.
Não há informações adicionais sobre o estado de saúde dela.