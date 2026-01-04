Duas rodovias (federal e estadual) e três avenidas urbanas lideram o ranking das mortes em acidentes de trânsito na cidade de São José dos Campos, considerando os dados dos últimos 12 meses, de dezembro de 2024 e novembro de 2025. Nesse período, a cidade registra 79 mortes em acidentes.

As informações são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), do governo estadual.