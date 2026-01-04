Duas rodovias (federal e estadual) e três avenidas urbanas lideram o ranking das mortes em acidentes de trânsito na cidade de São José dos Campos, considerando os dados dos últimos 12 meses, de dezembro de 2024 e novembro de 2025. Nesse período, a cidade registra 79 mortes em acidentes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As informações são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), do governo estadual.
Estão no topo do ranking das “vias mais mortais” da cidade a rodovia Presidente Dutra (BR-116), a rodovia Carvalho Pinto (SP-70) e as avenidas Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek e Pico das Agulhas Negras.
Juntas, elas foram responsáveis por 31 das 41 mortes em acidentes de trânsito neste ano considerando os 10 lugares com mais óbitos na cidade nos últimos 12 meses, nada menos do que 75,61% do ‘top 10’ e quase 40% do total de 79 mortes nos 12 meses.
A Via Dutra e a Carvalho Pinto lideram a lista, com 16 e cinco mortes, respectivamente. Depois apareceqm três avenidas: Tancredo Neves (4 mortes), Juscelino Kubitschek (3) e Pico das Agulhas Negras (3).
Depois delas, estão uma estrada municipal, uma rodovia estadual e três avenidas de São José, todas elas com duas mortes cada: Estrada do Florindo, SP-66 e avenidas Guido Pessoto, Benedito Friggi e Senador Teotônio Vilela.
Com relação aos acidentes não fatais, também as rodovias estão na frente em São José, com a Via Dutra registrando 236 sinistros nos últimos 12 meses, depois a avenida Juscelino Kubitschek (33), avenida Cidade Jardim (33), avenida Salinas (24), Rodovia dos Tamoios (24), SP-070 (23), avenida Andrômeda (21), rua Bacabal (18) e avenida deputado Benedito Matarazzo (17).