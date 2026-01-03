Um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar objetos de uma casa na Travessa São Dimas, na Vila Betânia, região central de São José dos Campos. O crime aconteceu na manhã deste sábado (3).

Ao chegarem ao local, os policiais prenderam o suspeito. A vítima relatou que o homem subtraiu um notebook, itens de perfumaria e um relógio.