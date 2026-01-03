03 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRESO PELA PM

Homem furta notebook em SJC e vende por R$ 100 para comprar droga

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar objetos de uma casa na Travessa São Dimas, na Vila Betânia, região central de São José dos Campos. O crime aconteceu na manhã deste sábado (3).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegarem ao local, os policiais prenderam o suspeito.  A vítima relatou que o homem subtraiu um notebook, itens de perfumaria e um relógio.

Segundo a PM, o suspeito confessou o furto e afirmou ter vendido o notebook por R$ 100 para comprar drogas.

Diante dos fatos, autor, vítima e os objetos recuperados foram levados à Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito permaneceu à disposição da justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários