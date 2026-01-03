Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta na praia Ubatumirim, em Ubatuba, no Litoral Norte, na tarde de sexta-feira (2). O caso é investigado pela Polícia Civil de Ubatuba.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem estava desaparecida desde a última quarta-feira (31). A suspeita é que ela tenha se afogado. A identidade da jovem não foi informada.