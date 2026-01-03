A Polícia Militar de Santa Catarina encontrou quatro corpos em uma região de mata, às margens de uma estrada no bairro Fundos, na cidade de Biguaçu, que fica na Região Metropolitana de Florianópolis. Os cadáveres foram encontrados na manhã deste sábado (3).
O diretor da Polícia Civil de Santa Catarina, Pedro Mendes, afirmou que "tudo leva a crer" que os quatro corpos são de jovens desaparecidos desde o dia 28 de dezembro.
Segundo as informações, os corpos já estavam em estado de decomposição quando foram encontrados.
O grupo, que é das cidades de Guaxupé e Guaranésia, no Sul de Minas Gerais, vivia há pouco tempo em São José, cidade da Região Metropolitana de Florianópolis.
As vítimas foram identificadas como Pedro Henrique Prado de Oliveira, de 19 anos, Guilherme Macedo de Almeida, de 20 anos, Daniel Luiz da Silveira, 28 anos, e Bruno Máximo da Silva, 28 anos. Os quatro foram vistos pela última vez no dia 28 de dezembro.
Na última quinta-feira (2), a reportagem do jornal O Tempo conversou com a administradora Laís Macedo de Almeida, de 24 anos, que é irmã de Guilherme. Ela contou que Pedro e Bruno se mudaram para a cidade litorânea em outubro deste ano, para trabalhar como garçons.
Já o irmão dela teria se mudado para a cidade há menos de um mês, sendo que começaria a trabalhar em uma empresa de solda no próximo dia 5 de janeiro. Ele foi para lá de ônibus.
* Com informações do jornal O Tempo