A Polícia Militar de Santa Catarina encontrou quatro corpos em uma região de mata, às margens de uma estrada no bairro Fundos, na cidade de Biguaçu, que fica na Região Metropolitana de Florianópolis. Os cadáveres foram encontrados na manhã deste sábado (3).

O diretor da Polícia Civil de Santa Catarina, Pedro Mendes, afirmou que "tudo leva a crer" que os quatro corpos são de jovens desaparecidos desde o dia 28 de dezembro.