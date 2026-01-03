A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a possibilidade de ressaca marítima que deve provocar ondas de até 3 metros de altura na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e do Rio de Janeiro.

A faixa litorânea vai de Laguna (SC) até Arraial do Cabo (RJ), incluindo todo o Litoral Norte de São Paulo. A previsão é que as ondas de direção sudoeste a sul atinjam essa região entre sábado (3) e segunda-feira (5).