03 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ALERTA

Litoral Norte pode ter ondas de até 3 metros, alerta Marinha

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ondas fortes no litoral paulista
A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a possibilidade de ressaca marítima que deve provocar ondas de até 3 metros de altura na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e do Rio de Janeiro.

A faixa litorânea vai de Laguna (SC) até Arraial do Cabo (RJ), incluindo todo o Litoral Norte de São Paulo. A previsão é que as ondas de direção sudoeste a sul atinjam essa região entre sábado (3) e segunda-feira (5).

As ondas altas podem acontecer devido à passagem de uma frente fria. A Marinha recomendou evitar a prática de esportes marítimos, como surfe e windsurf e cuidado ao pescar.

