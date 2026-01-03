Segundo Trump, tropas dos EUA ficarão na Venezuela enquanto um novo governo não for instituído. "Vamos governar o país até que uma transição adequada possa ocorrer", disse o americano, chamando Maduro de ditador.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (3) que os EUA vão governar a Venezuela após a prisão do presidente, Nicolás Maduro, coordenada pelos Estados Unidos.

Presidente dos EUA não deu detalhes sobre como será o governo e disse que "um grupo" será responsável pela administração local. "Vamos governar com um grupo, e vamos ter certeza de que ele vai ser governado apropriadamente (...) Estamos designando pessoas neste momento [para o governo]. Vamos deixar vocês a par", afirmou Donald Trump, em pronunciamento.

O secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Defesa do país, Pete Heghset, farão parte do comitê para governar a Venezuela. Segundo Trump, Rubio teve "uma longa conversa" com a vice-presidente Delcy Rodríguez, que "disse que ia fazer tudo o que os EUA precisassem". Mais cedo, a política, que está na Rússia, disse que seguiria com o plano de Maduro para o país latino.

Sem detalhar por quanto tempo dominaria o país, Trump mencionou a necessidade de uma transição "segura, adequada e sensata". Ele disse que "gostaria que [a intervenção] fosse rápida", mas que "vai levar tempo". "Temos que reconstruir a infraestrutura do petróleo. O petróleo é algo muito perigoso, que pode matar muitas pessoas. A infraestrutura está velha", disse.