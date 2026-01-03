03 de janeiro de 2026
RODOVIA

Colisão entre bicicleta e moto deixa adolescente ferido na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Atendimento ao adolescente em Ubatuba
Atendimento ao adolescente em Ubatuba

Um adolescente de 15 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na tarde deste sábado (3), por volta de 14h, em Ubatuba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no trecho do bairro Mato Dentro. No local, a equipe realizou o atendimento pré-hospitalar à vítima, um adolescente de 15 anos, morador de Ubatuba.

O jovem apresentava ferimentos leves na região da cabeça e dos ombros. Após os primeiros socorros, o adolescente foi avaliado e permaneceu sob cuidados adequados, não havendo registro de ferimentos graves.

“O Corpo de Bombeiros orienta ciclistas e motociclistas a redobrarem a atenção no trânsito, utilizarem equipamentos de segurança, como capacete, e respeitarem as normas de circulação, a fim de prevenir acidentes e garantir a segurança de todos”, disse a corporação.

