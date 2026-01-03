Um adolescente de 15 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na tarde deste sábado (3), por volta de 14h, em Ubatuba.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no trecho do bairro Mato Dentro. No local, a equipe realizou o atendimento pré-hospitalar à vítima, um adolescente de 15 anos, morador de Ubatuba.
O jovem apresentava ferimentos leves na região da cabeça e dos ombros. Após os primeiros socorros, o adolescente foi avaliado e permaneceu sob cuidados adequados, não havendo registro de ferimentos graves.
“O Corpo de Bombeiros orienta ciclistas e motociclistas a redobrarem a atenção no trânsito, utilizarem equipamentos de segurança, como capacete, e respeitarem as normas de circulação, a fim de prevenir acidentes e garantir a segurança de todos”, disse a corporação.