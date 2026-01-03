Uma motociclista ficou ferida após colidir na traseira de um carro na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no km 21, trecho de Jambeiro, por volta das 10h50.
De acordo com o CCM (Centro de Controle Multimodal) da Artesp, a condutora trafegada no sentido norte e alegou que o sol ofuscou sua visão, não conseguindo enxergar o veículo à frente, vindo a colidir em sua traseira.
A motociclista foi socorrida com ferimentos moderados e removida para o pronto-socorro. O condutor do carro nada sofreu. Moto e veículo foram removidos para a base da Policia Rodoviária Estadual às 12h.
O acidente provocou interdição da faixa 1 da Tamoios no local entre 10h53 e 11h32, e do acostamento entre 11h32 até 11h43. O acidente provocou congestionamento na rodovia (foto abaixo).