Uma motociclista ficou ferida após colidir na traseira de um carro na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no km 21, trecho de Jambeiro, por volta das 10h50.

De acordo com o CCM (Centro de Controle Multimodal) da Artesp, a condutora trafegada no sentido norte e alegou que o sol ofuscou sua visão, não conseguindo enxergar o veículo à frente, vindo a colidir em sua traseira.