03 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ACIDENTE

Motociclista fica ferida após colisão em automóvel na Tamoios

Por Da redação | Jambeiro
Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Artesp
Moto envolvida no acidente
Uma motociclista ficou ferida após colidir na traseira de um carro na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no km 21, trecho de Jambeiro, por volta das 10h50.

De acordo com o CCM (Centro de Controle Multimodal) da Artesp, a condutora trafegada no sentido norte e alegou que o sol ofuscou sua visão, não conseguindo enxergar o veículo à frente, vindo a colidir em sua traseira.

A motociclista foi socorrida com ferimentos moderados e removida para o pronto-socorro. O condutor do carro nada sofreu. Moto e veículo foram removidos para a base da Policia Rodoviária Estadual às 12h.

O acidente provocou interdição da faixa 1 da Tamoios no local entre 10h53 e 11h32, e do acostamento entre 11h32 até 11h43. O acidente provocou congestionamento na rodovia (foto abaixo).

Comentários

