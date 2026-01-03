O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou uma imagem de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, vendado com óculos, de moletom e supostamente algemado, a bordo do navio USS Iwo Jima.

Os Estados Unidos lançaram um ataque militar de grande escala contra a Venezuela na madrugada deste sábado (3), com explosões em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira.