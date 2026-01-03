A Polícia Militar apreendeu quase 3 quilos de drogas escondidas em tonéis em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (2), por volta das 23h20. Um suspeito fugiu.

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento no bairro Sapê-Vila Guarani quando avistaram um homem correndo em direção a uma área de mata com uma sacola nas mãos.