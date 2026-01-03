A Polícia Militar apreendeu quase 3 quilos de drogas escondidas em tonéis em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (2), por volta das 23h20. Um suspeito fugiu.
Policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento no bairro Sapê-Vila Guarani quando avistaram um homem correndo em direção a uma área de mata com uma sacola nas mãos.
Ao perceber a presença dos policiais ele fugiu. Foi realizado acompanhamento a pé, porém, ele não foi localizado.
A equipe fez varredura nas imediações e localizou tonéis enterrados. Dentro de um deles, os policiais encontraram drogas e apetrechos utilizados para o tráfico.
Foram apreendidos 2,42 quilos de drogas, sendo 35 porções de haxixe (20g), 1.635 cápsulas de cocaína (1.575 kg), 597 pedras de crack (300g) e 175 porções de maconha (525g), além de três facas, caderno com anotações de contabilidade e duas balanças de precisão.
Os policiais também localizaram a sacola contendo diversos eppendorfs vazios. As drogas foram levadas à Central de Polícia Judiciária, onde foram apreendidas.