OPERAÇÃO POLICIAL

PM apreende 2,42 kg de drogas em tonéis, em SJC; suspeito foge

Por Da redação | São José dos Campos
Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em São José
A Polícia Militar apreendeu quase 3 quilos de drogas escondidas em tonéis em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (2), por volta das 23h20. Um suspeito fugiu.

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento no bairro Sapê-Vila Guarani quando avistaram um homem correndo em direção a uma área de mata com uma sacola nas mãos.

Ao perceber a presença dos policiais ele fugiu. Foi realizado acompanhamento a pé, porém, ele não foi localizado.

A equipe fez varredura nas imediações e localizou tonéis enterrados. Dentro de um deles, os policiais encontraram drogas e apetrechos utilizados para o tráfico.

Foram apreendidos 2,42 quilos de drogas, sendo 35 porções de haxixe (20g), 1.635 cápsulas de cocaína (1.575 kg), 597 pedras de crack (300g) e 175 porções de maconha (525g), além de três facas, caderno com anotações de contabilidade e duas balanças de precisão.

Os policiais também localizaram a sacola contendo diversos eppendorfs vazios. As drogas foram levadas à Central de Polícia Judiciária, onde foram apreendidas.

