A Rússia condenou o ataque dos Estados Unidos na Venezuela. O país afirmou que não havia justificativa para o ataque e que a "hostilidade ideológica" prevaleceu sobre a diplomacia. Neste sábado (3), o presidente americano Donald Trump afirmou que Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados após a ofensiva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Na manhã de hoje, os EUA cometeram um ato de agressão armada contra a Venezuela. Isso é profundamente preocupante e condenável", disse o Ministério das Relações Exteriores russo, em comunicado. "A hostilidade ideológica triunfou sobre o pragmatismo dos negócios", acrescentou Moscou, afirmando também que a América Latina deve continuar sendo uma "zona de paz".