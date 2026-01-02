Virada de ano de tragédias.
Nada menos do que 19 famílias passaram a virada de ano chorando pela perda de parentes. Esse foi o número de pessoas mortas na região em um período de 48 horas, entre as noites de quarta (30) e quinta-feira (1º). Elas foram vítimas de homicídios, acidentes de trânsito e doméstico e afogamentos.
Do total de mortes, nove foram em acidentes de trânsito e doméstico, oito em casos de homicídio e dois por afogamento. A idade das vítimas varia de 5 a 72 anos.
Veja a seguir um resumo de cada caso registrado no Vale do Paraíba:
Gabriela Doll
Um passeio de quadriciclo terminou com morte na noite de terça-feira (30), no Litoral Norte. Uma jovem de 19 anos perdeu a vida após a batida de um quadriciclo na avenida Magno dos Passos Bittencourt, perto do mirante da praia da Barra do Una, em São Sebastião. O acidente envolveu outras duas jovens.
O veículo transportava as três mulheres quando a condutora, de 18 anos, perdeu o controle e colidiu contra um barranco. O impacto foi tão severo que todas as ocupantes foram arremessadas ao solo. A vítima fatal foi identificada como Gabriela Rytenband Doll.
Idoso morre após agressão do neto
Agredido pelo neto em São José dos Campos, em um condomínio no Jardim Nova República, na região sul da cidade, um idoso de 72 anos morreu na terça-feira (30) por não resistir aos ferimentos provocados pelas agressões.
Com a confirmação do óbito, a Polícia Civil deve reavaliar a tipificação do caso e registrar como homicídio, conforme a evolução do inquérito e os laudos oficiais – como o exame necroscópico e relatórios médicos.
A agressão aconteceu na madrugada de 25 de dezembro, na rua Confrade João Pereira dos Santos, no Jardim Nova República. Segundo a versão apresentada à polícia por familiar, o suspeito — neto do idoso, de 28 anos — teria agredido o avô dentro do condomínio. O boletim também descreve que o idoso caiu e que as agressões teriam continuado. À época do registro, foi informado que o suspeito estaria embriagado.
Turista morre afogado
Um homem de 29 anos morreu afogado na Praia do Camburi, em São Sebastião, no Litoral Norte, na madrugada de quarta-feira (31).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes da base de Boiçucanga, na Costa Sul da cidade, foram acionadas pela namorada da vítima e pelos seguranças de um condomínio, que relataram o afogamento.
Ainda segundo os bombeiros, o homem é um turista, que morava na capital paulista e havia mergulhado na praia por volta das 3h, desaparecendo na água. O corpo dele foi encontrado cerca de uma hora depois.
José Fabio de Lima
José Fabio de Lima Clementino, 43 anos, foi assassinado a tiros na manhã de quarta-feira (31), em Guaratinguetá. De acordo com o Samu, o socorro foi acionado às 6h20 para ocorrência de baleado na rua Eufrásio Fernandes, no bairro Beira Rio.
No local, os socorristas encontraram José Fabio com diversos ferimentos por arma de fogo na região da cabeça. O óbito foi constatado no local.
Segundo testemunhas, a vítima foi surpreendida e executada no local, com vários tiros à queima-roupa. O homem morreu antes da chegada do socorro. O crime segue em investigação.
Atropelado por caminhão
Um homem de 33 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (31), na altura do km 168 da rodovia, enquanto o condutor realizava uma manobra em marcha à ré.
Em testemunho à Polícia Civil, o motorista alegou não ter visto a vítima durante a manobra e só percebeu o ocorrido ao encontrá-la caída no chão. O homem foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Heitor, 5 anos
O menino Heitor, de 5 anos, não resistiu ao afogamento em uma piscina na tarde de quarta-feira (31), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, e morreu após ser socorrido. A morte foi confirmada por familiares. Heitor havia sido socorrido em estado grave. A ocorrência mobilizou equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.
Heitor foi encontrado em parada cardiorrespiratória, e os socorristas realizaram manobras de reanimação por cerca de 40 minutos, conseguindo reverter o quadro ainda no local. Após ser estabilizado, Heitor foi encaminhado para atendimento médico. No entanto, ele morreu na unidade de saúde.
Lucas dos Santos
A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 27 anos baleado na noite de quarta-feira (31), na avenida João Francisco da Silva, no bairro Feital, em Pindamonhangaba. O caso foi registrado como homicídio e o suspeito é procurado.
De acordo com as informações apuradas, a vítima, identificada como Lucas dos Santos Alves, foi encontrada em via pública e o Samu foi acionado e constatou o óbito ainda no local. Os policiais identificaram que ele foi atingido no braço esquerdo, no tórax, na perna esquerda e no abdômen.
Após a ocorrência, foi solicitada perícia para análise da cena e coleta de vestígios. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.
André Luis Bueno
André Luis Bueno, 37 anos, morreu em um acidente por volta das 17h de quarta-feira (31), na rodovia Rio-Santos, no trecho de São Sebastião.
Ele conduzia uma moto vermelha quando colidiu com um Hyundai Creta prata, que era dirigido por uma mulher de 33 anos.
Segundo o boletim de ocorrência, André já havia colidido com outro carro momentos antes de bater com o Creta.
Lucas Giovane
Em Pindamonhangaba, Lucas Giovane Celestino dos Santos, 25 anos, morreu em acidente de trânsito na avenida João Francisco da Silva, por volta da 1h30. Ele estava em uma moto preta que colidiu com uma cerca.
Segundo o boletim de ocorrência, a polícia suspeita que Lucas tenha perdido o controle da direção em uma curva. Uma mulher de 25 anos estava na moto e ficou ferida, mas não morreu.
Morto a tiros
Um homem de 35 anos foi morto a tiros na tarde de quinta-feira (1º) no bairro Palmital, em Cachoeira Paulista. Segundo informações, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.
Moradores da região ouviram os tiros e acionaram a Polícia Militar. A vítima foi encontrada ferida e já em estado grave, sendo encaminhada ao serviço de emergência pelos bombeiros. A ocorrência foi registrada como homicídio doloso na Delegacia de Polícia Civil de Lorena.
Assassinado em Canas
Em Canas, um homem foi assassinado por volta da 1h de quinta-feira (1°), na alameda Durvalina Ferraz Coutinho de Castro. A vítima teve o óbito confirmado pelo Samu.
João Pedro
Também na madrugada de quinta-feira (1°), um homem identificado como João Pedro da Silva foi morto a tiros em Lorena. Ele chegou a ser socorrido para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.
O setor de homicídios trabalha para identificar os envolvidos, mas ainda não há suspeitos identificados e ninguém foi preso.
Policiais militares morrem em acidente
Uma tragédia marcou a manhã de quinta-feira (1º) na região. Dois policiais militares morreram em um grave acidente de trânsito na rodovia SP-055 (Rio-Santos), em Ubatuba, após a colisão entre duas motocicletas e um automóvel. O caso gerou comoção entre colegas de farda e moradores da região.
O acidente aconteceu por volta das 6h45, em um trecho da rodovia na altura do bairro Rio Escuro, entre as praias do Lázaro e Dura. Nas duas motocicletas estavam dois casais, totalizando quatro ocupantes.
As vítimas fatais foram identificadas como o soldado PM Pedro Fernando dos Santos Soares, do 22º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), que morreu no local, e o soldado PM Luiz Daniel Vieira Nozzolillo, também do 22º BPM/M, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos após atendimento hospitalar.
As outras duas ocupantes das motocicletas, uma policial militar e uma mulher civil, sobreviveram ao acidente e receberam atendimento das equipes de resgate.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo emitiu nota para lamentar a morte dos dois policiais, que estavam na corporação há seis anos.
Queda em piscina
Uma mulher de 67 anos morreu após sofrer uma queda em um condomínio localizado no bairro Cocanha, na região de Massaguaçu, em Caraguatatuba, na tarde de quinta-feira (1º). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16h, na Rua Miguel Victor Basílio.
A vítima, que era moradora de Ribeirão Preto, teria se desequilibrado ao sair da piscina do condomínio e caído de um desnível com cerca de 3,5 metros de altura.
Equipes de bombeiros foram acionadas e se deslocaram até o local. No entanto, ao chegarem, a viatura do Samu já estava presente, e o óbito havia sido constatado pela equipe médica.
Morto a facadas
Um homem de 44 anos foi morto a facadas na manhã de quinta-feira (1º), após uma briga na avenida Geraldo Nogueira da Silva, nas proximidades do Quiosque 7, no bairro Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba. O autor do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar.
De acordo com a PM, equipes realizavam patrulhamento quando foram alertadas por populares sobre uma briga. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito armado com uma faca, de 38 anos.
Ele foi contido, algemado e preso em flagrante. Próximo a ele, os policiais localizaram a vítima caída no chão, com múltiplas perfurações causadas por arma branca. Ele estava morto. O suspeito disse à polícia que atacou o homem por conta de uma "desavença pessoal com a vítima".
Eva Sophia
A adolescente Eva Sophia Santos Silva, 16 anos, foi morta pelo ex-namorado, Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, em São José dos Campos. O rapaz foi preso pela polícia. Familiares da jovem dizem que o crime foi premeditado.
Eva havia chegado da praia, onde passou a virada do ano, quando Alisson foi até a residência dela, na zona leste de São José. Segundo familiares, não houve discussão no imóvel. A adolescente teria saído sozinha para ir até a casa de uma tia, porque disse estar com fome.
O crime aconteceu em via pública, na avenida Cecília Lúcio de Almeida Mota, na região do Jardim República, na região sul, no começo da noite de quinta-feira (1º).
A Polícia Civil registrou o caso como feminicídio e o investigado se apresentou na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Na delegacia, os familiares queriam agredir o ex-namorado de Eva. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva.
Alisson passou por audiência de custódia com um juiz na manhã desta sexta-feira (2), e a Justiça decidiu manter a prisão dele.
Donizete de Carvalho Teixeira
Um homem de 52 anos morreu após ter sido atingido por um trem em Guaratinguetá, no final da noite de quarta-feira (31). Ele chegou a ser socorrido à UPA da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de quinta-feira (1º).
A vítima foi identificada como Donizete de Carvalho Teixeira. A morte foi confirmada pelo filho.
O acidente aconteceu na região da avenida Basf, no bairro Engenheiro Neiva, na altura do km ferroviário 287,300, em Guaratinguetá. Agentes ferroviários da MRS Logística informaram à Polícia Civil o caso de atropelamento ferroviário na cidade.
Acidente entre moto e trator
Uma colisão de uma motocicleta contra a traseira de um trator resultou na morte de um jovem motociclista de 29 anos, não habilitado, na noite da quinta-feira (1º). O acidente ocorreu por volta das 19h56, na rodovia SP-121, na altura do km 33,40, região de Natividade da Serra.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conduzia uma motocicleta Yamaha YBR 125 preta e tentou realizar uma ultrapassagem a um veículo de escolta que acompanhava um trator da marca John Deere. Durante a manobra, a motocicleta colidiu violentamente contra a traseira do trator.
Uma unidade do Samu foi acionada para socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Científica realizou a coleta de evidências para perícia técnica.