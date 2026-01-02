Virada de ano de tragédias.

Nada menos do que 19 famílias passaram a virada de ano chorando pela perda de parentes. Esse foi o número de pessoas mortas na região em um período de 48 horas, entre as noites de quarta (30) e quinta-feira (1º). Elas foram vítimas de homicídios, acidentes de trânsito e doméstico e afogamentos.

