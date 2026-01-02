A Polícia Civil recuperou um acordeon (sanfona) furtado de R$ 15 mil após a vítima, de Jacareí, identificar que o instrumento estava sendo anunciado no Facebook por um valor muito abaixo do mercado. O caso foi conduzido pela equipe do 3º Distrito Policial de Jacareí e terminou com o instrumento recuperado e devolvido ao proprietário.

De acordo com a Polícia Civil, o furto do instrumento foi registrado em boletim no dia 21 de dezembro de 2025. No dia 29, a vítima retornou ao 3º DP e relatou aos investigadores que o acordeon aparecia à venda em uma plataforma ligada ao Facebook, por preço incompatível com o valor do bem.