A Polícia Civil recuperou um acordeon (sanfona) furtado de R$ 15 mil após a vítima, de Jacareí, identificar que o instrumento estava sendo anunciado no Facebook por um valor muito abaixo do mercado. O caso foi conduzido pela equipe do 3º Distrito Policial de Jacareí e terminou com o instrumento recuperado e devolvido ao proprietário.
De acordo com a Polícia Civil, o furto do instrumento foi registrado em boletim no dia 21 de dezembro de 2025. No dia 29, a vítima retornou ao 3º DP e relatou aos investigadores que o acordeon aparecia à venda em uma plataforma ligada ao Facebook, por preço incompatível com o valor do bem.
Após pesquisas, a equipe identificou o endereço do suspeito de receptação, identificado no registro como L.S.M. Na abordagem, ele confirmou que teria comprado o acordeon para revenda e informou que já havia efetuado a venda. Com novas diligências, os policiais chegaram ao comprador apontado como D.G.M, em Mogi das Cruzes.
No mesmo dia, a equipe se deslocou até Mogi das Cruzes, recuperou o acordeon e realizou a devolução à vítima. Segundo a Polícia Civil, o trabalho rápido no fim do ano motivou a gravação de um vídeo de agradecimento feito pela vítima à corporação em Jacareí.
“Eu quero agradecer à Polícia Civil de Jacareí por ter recuperado meu acordeon, um instrumento tão estimado por mim. Estava arrasado por ter perdido um instrumento raro, em pleno Natal e Ano Novo. Eles fizeram um trabalho excelente e recuperaram muito rápido minha sanfona. Estou muito grato ao 3º DP”, disse o proprietário do instrumento.