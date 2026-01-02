A adolescente Eva Sophia, de 16 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado em um crime premeditado. É o que aponta a família da jovem, morta na tarde desta última quinta-feira (1º), em São José dos Campos.

O autor do crime, Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, esteve na casa de Eva pouco antes do crime, ocorrido no Jardim República, na zona sul da cidade.

De acordo com familiares, ao saber que Eva iria até a casa da tia para comer algo, Alisson teria se despedido de todos na residência da jovem e, em seguida, teria ficado aguardando a adolescente nas proximidades do ponto de ônibus.