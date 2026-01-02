A adolescente Eva Sophia, de 16 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado em um crime premeditado. É o que aponta a família da jovem, morta na tarde desta última quinta-feira (1º), em São José dos Campos.
O autor do crime, Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, esteve na casa de Eva pouco antes do crime, ocorrido no Jardim República, na zona sul da cidade.
De acordo com familiares, ao saber que Eva iria até a casa da tia para comer algo, Alisson teria se despedido de todos na residência da jovem e, em seguida, teria ficado aguardando a adolescente nas proximidades do ponto de ônibus.
A mãe de Eva, ainda segundo o relato da família, teria pedido para a filha esperar, porque todos iriam juntos. A adolescente, porém, teria insistido que estava com muita fome e decidiu sair antes.
No caminho, Eva foi atacada com golpes de faca e não resistiu. O atendimento do Samu foi acionado, e a morte foi constatada no local.
Alisson se entregou à noite na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
A Polícia Civil também pediu a prisão preventiva do investigado, e a solicitação será analisada pela Justiça.