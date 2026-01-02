02 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Ex-namorado premeditou morte de Eva Sophia em SJC, diz família

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

A adolescente Eva Sophia, de 16 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado em um crime premeditado. É o que aponta a família da jovem, morta na tarde desta última quinta-feira (1º), em São José dos Campos.

O autor do crime, Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, esteve na casa de Eva pouco antes do crime, ocorrido no Jardim República, na zona sul da cidade.

De acordo com familiares, ao saber que Eva iria até a casa da tia para comer algo, Alisson teria se despedido de todos na residência da jovem e, em seguida, teria ficado aguardando a adolescente nas proximidades do ponto de ônibus.

A mãe de Eva, ainda segundo o relato da família, teria pedido para a filha esperar, porque todos iriam juntos. A adolescente, porém, teria insistido que estava com muita fome e decidiu sair antes.

No caminho, Eva foi atacada com golpes de faca e não resistiu. O atendimento do Samu foi acionado, e a morte foi constatada no local.

Alisson se entregou à noite na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

A Polícia Civil também pediu a prisão preventiva do investigado, e a solicitação será analisada pela Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários