Uma colisão frontal entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na manhã deste sábado (3), na rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho de Ubatuba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 7h para atender a ocorrência, que aconteceu na altura do km 58,500, no bairro Enseada.