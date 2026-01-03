03 de janeiro de 2026
ACIDENTE DE TRÂNSITO

URGENTE: Colisão entre dois carros deixa 5 feridos na Rio-Santos

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Acidente mobilizou atendimento dos bombeiros e do Samu
Acidente mobilizou atendimento dos bombeiros e do Samu

Uma colisão frontal entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na manhã deste sábado (3), na rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho de Ubatuba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 7h para atender a ocorrência, que aconteceu na altura do km 58,500, no bairro Enseada.

Havia 10 pessoas nos dois carros, todos turistas. Os veículos transitavam em sentidos opostos quando, segundo informações do local, um deles invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente no outro.

A guarnição dos bombeiros foi a primeira a chegar ao local. No total, cinco pessoas foram atendidas e levadas à Santa Casa de Ubatuba, onde foram deixadas aos cuidados da equipe de plantão, todas em estado leve.

Três vítimas foram atendidas por viaturas do Samu e duas pela guarnição do Corpo de Bombeiros.

