Um turista registrou boletim de ocorrência após perder R$ 15 mil em um golpe de falso aluguel de temporada. O caso envolve um suposto imóvel em Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o relato, a vítima viu um anúncio no Instagram, negociou a reserva por mensagens e só descobriu que era fraude quando chegou ao local.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima encontrou o anúncio de falso aluguel no Instagram e, a partir dali, passou a conversar com um suposto responsável pelo imóvel via WhatsApp. A reserva teria sido feita em 31 de dezembro, com pagamento total que somou R$ 15 mil.
Ainda segundo o registro, ao comparecer ao endereço informado em Maresias, a vítima foi informada por funcionário do local de que se tratava de falso aluguel e que outras pessoas já haviam aparecido anteriormente em situação semelhante, também vítimas do mesmo tipo de fraude.
O boletim foi registrado como estelionato e a ocorrência ficou como autoria desconhecida. A orientação é reunir prints, comprovantes e conversas para auxiliar a investigação.