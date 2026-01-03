Um veículo de venda de churros foi destruído por um incêndio na tarde de sexta-feira (2), na Praia Grande, em Ubatuba. O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.

A corporação foi acionada às 17h29 para atender ocorrência de incêndio em veículo. O trânsito intenso na cidade atrasou a chegada da viatura até o local da ocorrência.