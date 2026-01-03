Um veículo de venda de churros foi destruído por um incêndio na tarde de sexta-feira (2), na Praia Grande, em Ubatuba. O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A corporação foi acionada às 17h29 para atender ocorrência de incêndio em veículo. O trânsito intenso na cidade atrasou a chegada da viatura até o local da ocorrência.
Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que se tratava de uma Kombi utilizada para a venda de churros, que já estava totalmente consumida pelas chamas.
A equipe realizou a extinção dos focos remanescentes de fogo e o resfriamento do veículo, evitando a reignição e garantindo a segurança da área.
O policiamento já se encontrava no local, realizando o isolamento e a segurança da cena. Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio não foram informadas até o momento.