FOGO EM VEÍCULO

Incêndio destrói Kombi de churros na Praia Grande, em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Veículo ficou completamente destruído após o incêndio
Veículo ficou completamente destruído após o incêndio

Um veículo de venda de churros foi destruído por um incêndio na tarde de sexta-feira (2), na Praia Grande, em Ubatuba. O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.

A corporação foi acionada às 17h29 para atender ocorrência de incêndio em veículo. O trânsito intenso na cidade atrasou a chegada da viatura até o local da ocorrência.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que se tratava de uma Kombi utilizada para a venda de churros, que já estava totalmente consumida pelas chamas.

A equipe realizou a extinção dos focos remanescentes de fogo e o resfriamento do veículo, evitando a reignição e garantindo a segurança da área.

O policiamento já se encontrava no local, realizando o isolamento e a segurança da cena. Não houve registro de vítimas.  As causas do incêndio não foram informadas até o momento.

